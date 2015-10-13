The New York Times: Изготовленное в США вооружение превращает сирийский конфликт в опосредованную войну с Россией

Об этом говорится в статье Энн Бернард и Карама Шумали «Изготовленное в США вооружение превращает сирийский конфликт в опосредованную войну с Россией», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

С расширенной повстанческой огневой мощью и неуклонным повышением Россией количества авиаударов против оппонентов правительства, сирийский конфликт приближается к тотальной опосредованной войне между Соединенными Штатами и Россией.

Повышение уровня поддержки подняло боевой дух обеих сторон конфликта, расширив военные цели и усилив политические позиции, что делает дипломатическое урегулирование все более маловероятным.

Противотанковые ракеты TOW американского производства начали прибывать в регион в 2013 году, по тайной программе, которую реализовывали США, Саудовская Аравия и другие союзники, чтобы помочь некоторым проверенным ЦРУ повстанческим группам бороться с сирийским правительством.

Оружие поставляется на территорию американскими союзниками, но Соединенные Штаты утверждают их назначение. Это предполагает, что вновь стабильное военное снабжение имеет, по крайней мере, молчаливое одобрение американцев, теперь, когда российская авиация поддерживает президента Башара аль-Асада.

«Мы получаем то, что просим, в очень короткое время», заявил в интервью командир Ахмад аль-Сауд. Он добавил, что всего за два дня его группа, Дивизия 13, уничтожила семь бронемашин и танков с помощью семи TOW: «Семь из семи».

Уверенность растет и на стороне правительства. Оружие и боевой дух находятся «на новом уровне», сказал чиновник, когда возрожденной союз России, Ирана и ливанских шиитских боевиков Хезболла борется от имени Дамаска.

Вместо тусклого света в конце тоннеля, сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности, чтобы обсудить военные вопросы, альянс ищет что-то близкое к победе. Цель теперь состоит в том, чтобы вернуть сирийскую территорию, которая была потеряна, навсегда убрать отставку Асада из обсуждений и достичь гораздо более выгодного политического решения после установления «новых фактов на территории».

Но, когда российские авиаудары против сирийских повстанцев стали набирать обороты, то же самое произошло и с нападениями повстанцев, задокументированными в онлайн-видео. Ракеты TOW перемещаются по полям, их красные инверсионные следы горят, преследуя транспортные средства российского производства, используемые сирийскими правительственными силами, и взрывая их.

По крайней мере, 34 таких видео были размещены только за последние пять дней с поля боя в провинциях Хама и Идлиб, где ракеты TOW помогли ослабить первое наземное наступление сирийского правительства при российской поддержке с воздуха.

Один чиновник из повстанческой группировки, которая борется в Хаме, назвал поставки "карт-бланш".

«Мы можем получить столько, сколько нам нужно, и всякий раз, когда мы нуждаемся в них», сказал он, попросив не называть его имени, чтобы избежать репрессий со стороны соперничающих исламистских повстанцев, которых он критиковал. «Просто нужно написать необходимое количество».

Он сказал, что верит, что вмешательство России в конфликт имеет решающее значение.

«Когда Россия бомбит нас, она бомбит 13 стран-«друзей Сирии», сказал он, обращаясь к группе Соединенных Штатов и их союзников, которые призывали к свержению Асада, после того, как он подавил политический протест в 2011 году.

Программа ЦРУ, которая поставляла ракеты TOW (акроним: запускаемая из трубчатой направляющей, оптически отслеживаемая, индуктивно управляемая ракета) существует отдельно от – и значительно больше, чем – неудавшаяся программа Пентагона стоимостью $ 500 млн, которая была отменена на прошлой неделе после того, как по ней была обучена лишь горстка бойцов. Она была неудачной, в основном, потому что мало кто из новобранцев соглашался следовать цели и бороться только против Исламского государства, а не Асада.

Командиры повстанцев смеялись, когда их спросили о докладах по поставкам 500 TOW из Саудовской Аравии, заявив, что это лишь незначительное количество по сравнению с тем, что им доступно. Саудовская Аравия в 2013 году заказала более 13 000. Учитывая, что американские контракты по продаже оружия требуют раскрытия «конечного пользователя», боевики заявили, что они были доставлены с одобрения Вашингтона.

Такие же видео о новой российской огневой мощи были размещены про-правительственными бойцами и журналистами.

Российские боевые вертолеты летают низко над полями, кажется, так близко, что вот-вот коснутся земли, а потом взлетают вверх, чтобы совершить огневую атаку с помощью ракет и шквального пулеметного огня. Взрывы разрушают отдаленные деревни, и дым поднимается над руинами домов, в то время как рассказчики заявляют о прогрессе в борьбе против "террористов".

Они, похоже, используют методы, отточенные в Афганистане, где оккупационная советская армия сражалась с повстанцами, которым, в конечном итоге, Соединенные Штаты поставляли зенитные ракеты. Некоторые из этих боевиков позже стали Аль-Каидой.

Этот призрак висит над американской политикой, он удерживал сирийских повстанцев от получения того, чего они больше всего хотели: зенитных ракет, чтобы остановить правительственные авиаудары, которые убили больше всего мирных жителей в этой войне.

Теперь, они хотят использовать их также против российских боевых самолетов.

Сауд, из Дивизии 13, говорит, что он и другие командиры возобновили свои просьбы о зенитных средствах 10 дней назад офицерам связи, с которыми они работают в оперативном центре в Турции.

«Они сказали нам, что передадут наши запросы своим странам», сказал он. «Мы понимаем, что это не простое решение, когда дело доходит до зенитных ракет или бесполетной зоны, особенно теперь, когда воздушное пространство Сирии наполнено истребителями из разных стран».

И Россия, и Соединенные Штаты заявили, что они борются против Исламского государства, также известного, как ИГИЛ, но две глобальные державы поддерживают противоположные стороны в борьбе между Асадом и сирийцами, которые восстали против его правления.

При авиационной поддержке России, правительство Асада пытается отвоевать территории, захваченные в этом году в провинциях Идлиб и Хама повстанческими группами, которые включают как ответвление Аль-Каиды – Нусра фронт, так и поддерживаемые Америкой подразделения, называющие себя Свободная сирийская армия – но не ИГИЛ, который силен в северной и восточной Сирии и в Ираке, но мало присутствует на западе.

Вместо этого, прогресс там, который представляет самую непосредственную угрозу Асаду, существует благодаря коалиции исламистских повстанцев, которые называются «Армия завоевания» и включают в себя фронт Нусра, но выступают против Исламского государства.

Продвигаясь наряду с исламистскими группировками, а иногда и помогая им, несколько относительно нерелигиозных групп, как Свободная сирийская армия, получили новые известность и статус, благодаря доступу к ракетам TOW.

Даже в небольших количествах, ракеты сыграли важную роль в продвижении повстанцев, что в итоге поставило под угрозу правление Асада. Хотя это казалось подходящим развитием событий для политиков в Соединенных Штатах, но на практике это вело к еще одному затруднительному положению, учитывая, что фронт Нусра был среди групп, пользующихся усиленной огневой мощью.

Это тактический альянс, который командиры Свободной сирийской армии описывают как неудобный брак по необходимости, потому что они не могут действовать без согласия более крупного и сильного фронта Нусра. Но Асад и его союзники называют договоренность доказательством того, что повстанческие группы мало отличаются, называя их всех террористами, которые являются законными целями.

В любом случае, вновь уполномоченная Свободная сирийская армия, которая долго была второстепенным игроком среди исламистских групп, получила больше влияния и теперь играет более заметную роль.

«Исламские группы всегда считали нас агентами, атеистами и вероотступниками из-за наших дел с Западом», сказал Сауд. «Но теперь они могут видеть, насколько мы эффективны, благодаря нашему сотрудничеству с Западом».

Несколько подразделений, поддерживаемых американцами, попали под прямой огонь россиян. Но они утверждают, что удержали свою территорию, с помощью ракет TOW, лучше, чем их исламистские коллеги.

Вдобавок к американской помощи боевым группам, которую уже используют в Сирии, американские грузовые самолеты в воскресенье сбросили первую партию боеприпасов для стрелкового оружия сирийским арабским боевикам, которые борются с Исламским государством, сказал в понедельник военный представитель, полковник Стив Уоррен.

Он отказался назвать группы или их местоположение, ссылаясь на оперативную безопасность, но сказал, что американские чиновники отслеживают их. Вероятный получатель – коалиция смешанных арабских и курдских групп, которые сражались с бойцами Исламского государства на северо-востоке Сирии вместе с курдскими боевиками, и теперь называют себя Сирийская Арабская коалиция.

Сирийские правительственные войска продвинулись в понедельник к стратегически важной магистрали, которую удерживали повстанцы, захватив несколько деревень в центральной провинции Хама с помощью российских авиаударов, по данным сирийских и российских государственных СМИ, антиправительственных активистов и боевиков.

Но на линиях фронта по-прежнему ведется ожесточенная борьба, по словам активистов, каждая сторона смело пользуется своим новым вооружением.