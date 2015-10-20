Минобороны России сообщает об отсутствии потерь в Сирии

22:23, 20 октября 2015
Мир
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Министерство обороны России опровергло опубликованные СМИ сведения о гибели в Сирии российских военнослужащих.

stat.mil.ru

Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства, полученном редакцией «Лента.ру».

«В связи с появляющимися сообщениями в иностранных СМИ о якобы гибели в Сирии российских военных заявляем: никаких потерь среди военнослужащих Вооруженных сил РФ в Сирии нет», — говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что в посольстве РФ в Дамаске эту информацию также опровергли, назвав сообщения о гибели россиян «очередным информационным вбросом». 

Как сообщалось, минимум трое россиян, воевавших на стороне режима сирийского президента Башара аль-Асада, были убиты в Сирии

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