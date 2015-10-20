Минобороны России сообщает об отсутствии потерь в Сирии
22:23, 20 октября 2015Мир
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Министерство обороны России опровергло опубликованные СМИ сведения о гибели в Сирии российских военнослужащих.
Потерь среди военнослужащих РФ в Сирии нет / stat.mil.ru
Об этом говорится в пресс-релизе военного ведомства, полученном редакцией «Лента.ру».
«В связи с появляющимися сообщениями в иностранных СМИ о якобы гибели в Сирии российских военных заявляем: никаких потерь среди военнослужащих Вооруженных сил РФ в Сирии нет», — говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что в посольстве РФ в Дамаске эту информацию также опровергли, назвав сообщения о гибели россиян «очередным информационным вбросом».
Как сообщалось, минимум трое россиян, воевавших на стороне режима сирийского президента Башара аль-Асада, были убиты в Сирии.
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