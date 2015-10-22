Путин о войне с ИГИЛ: США ведут двойную игру для свержения неугодных режимов
19:19, 22 октября 2015Мир
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что коалиция во главе с США не добилась успехов в борьбе с «Исламским государством».
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru".
«Почему коалиция не добилась успехов в борьбе с ИГ? Потому что США вели двойную игру, используя часть террористов для свержения неугодных режимов. Объявлять о борьбе с террористами и одновременно пытаться использовать часть из них для того, чтобы расставить фигуры на ближневосточной доске в своих интересах. Как кажется - в своих интереса», - заявил Путин.
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Как сообщал УНИАН, ранее Путин заявил, что конкуренция государств может привести к "драматическим срывам".
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