Путин раскритиковал США: Конкуренция государств может привести к "драматическому срыву"

Он отметил, что "у всех государств всегда есть и будут свои порой разнонаправленные интересы, а развитие мировой истории всегда сопровождала конкуренция держав и их союзов", передает Newsru.

"На мой взгляд, это абсолютно естественно. Главное, чтобы такая конкуренция строилась в рамках определенных политических, правовых, моральных норм и правил. Иначе соперничество, столкновение интересов чревато острыми кризисами и драматическими срывами", - указал Путин.

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Как сообщал УНИАН, ранее Путин обвинил власти США в отказе взаимодействовать по Сирии.