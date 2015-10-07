США назвали провокацией нарушение Россией воздушного пространства Турции

Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает ТАСС.

"Мы обсуждаем это с Турцией и другими нашими союзниками по НАТО, - сказал Эрнест. - Мы обеспокоены этой провокацией".

Ранее обеспокоенность по этому поводу выразил госсекретарь США Джон Керри, находящийся в визитом в Чили. По его словам, это опасный инцидент, поскольку Турция могла предпринять ответные действия и последствия были бы непредсказуемыми. "Это могло привести к тому, что самолет был бы сбит, и это именно то, о чем мы предупреждали", - заявил глава американской дипломатии.

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