СК России проведет следственные действия по "делу Немцова" в Чечне

Правоохранители, в частности, намерены побеседовать с бойцами батальона "Север", передает "Росбалт".

Отмечается, что по результатам будет принято окончательное решение о том, предъявлять ли заочные обвинения Руслану Мухудинову и Руслану Геремееву.

Собеседник агентства сообщил, что помимо Заура Дадаева (обвиняется в исполнении убийства Немцова) и Руслана Геремеева, в батальоне служил и Руслан Мухудинов. Он был оформлен в "Севере" в качестве бойца, однако фактически выполнял функции личного водителя Руслана Геремеева, являвшегося одним из командиров спецподразделения.

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В связи с этими обстоятельствами участники следственной группы по "делу Немцова" решили посетить Чечню, чтобы попытаться ответить на некоторые вопросы. Так, по словам собеседника "Росбалта", они намерены побеседовать с сослуживцами фигурантов расследования, с их родственниками и друзьями и т.д.

По итогам командировки в республику СКР примет окончательное решение, будут ли в конце расследования в отношении предполагаемых исполнителей убийства предъявляться заочные обвинение Геремееву и Мухудинову. Причем пока "чаша весов" склоняется к тому, что обвиняемым станет только Мухудинов.

Напомним, Руслан Геремеев и Руслан Мухудинов фигурируют в "деле Немцова" с самого начала расследования - как лица, которые тесно общались с предполагаемыми исполнителями убийства политика в период подготовки преступления, его реализации и сразу после осуществления. Однако после неудачной попытки их задержать в марте 2015 года, Геремеев и Мухудинов стали для спецслужб недоступны.