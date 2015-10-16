Болгария снова не пропустила российский самолет с гуманитарной помощью для Сирии

Об этом сообщила официальный представитель МИД Болгарии Бетина Жотева, пишет ТАСС.

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"Мы отказались выдать разрешение на полет в болгарском воздушном пространстве российскому самолету в связи с поздней подачей заявки. В соответствии с нормативами, на ее рассмотрение отводится пять дней, однако российские коллеги прислали заявку 14 октября, а полет планировался на 16 октября", - сказала Жотева.

Отметим, что МИД Болгарии также 8 сентября официально сообщил об отказе предоставить воздушный коридор для российских самолетов с гуманитарной помощью для Сирии в период с 1 по 24 сентября. В тот раз болгарский МИД пояснил отказ сомнениями в соответствии характера груза заявленному.