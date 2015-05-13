Сербия не будет вводить санкции против России - президент страны

Об этом заявил президент Сербии Томислав Николич в ходе встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, передает Европейская правда со ссылкой на Радио Телевизија Војводине.

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"Мы, как и ранее, считаем, что Россия и Европейский союз должны свои разногласия решить переговорами, и мы готовы через председательство Сербии в ОБСЕ в полной мере способствовать как можно более быстрому полному урегулированию кризиса в Украине", — заявил он.

Сербия уже неоднократно заявляла о своем нежелании присоединяться к санкциям ЕС против России, хотя это и противоречит ее стремлением членства в Евросоюзе.

Ранее УНИАН сообщал, что Сербия запретила фотовыставку в ОБСЕ об аннексии Крыма, Литва обвиняет Россию.