Меркель напомнила, что отмена санкций против РФ по-прежнему связана с выполнением Минских договоренностей

Отмена санкций против России по-прежнему увязана с выполнением Минских договоренностей, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», при этом Меркель выразила осторожный оптимизм по поводу урегулирования в Донбассе.

По словам канцлера ФРГ, политическое урегулирование конфликта возможно благодаря недавнему отводу тяжелых вооружений и режиму прекращения огня, который в значительной степени соблюдается.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

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Из-за этих действий Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.

В марте 2015 года президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что лидеры Евросоюза решили связать дальнейшие санкции против России с выполнением Минских договоренностей, и эти меры будут действовать до полного выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины.

В сентябре Совет ЕС принял решение продлить еще на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.