"Исламское государство" объявило джихад против России и США

Об этом говорится в распространенном боевиками ИГ аудиосообщении, передает Reuters.

"Исламская молодежь по всему миру, разжигай джихад против россиян и американцев за их "крестоносный поход" против мусульман", - заявил спикер ИГ Абу Мухаммед аль-Аднани.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин обвинил власти США в нежелании взаимодействовать с российскими военными в вопросе операции в Сирии.