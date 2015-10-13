"Исламское государство" объявило джихад против России и США
23:55, 13 октября 2015Мир
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"Исламское Государство" призвало мусульман начать "священную войну" против русских и американцев за то, что начали "крестоносную войну" на Ближнем Востоке.
REUTERS
Об этом говорится в распространенном боевиками ИГ аудиосообщении, передает Reuters.
"Исламская молодежь по всему миру, разжигай джихад против россиян и американцев за их "крестоносный поход" против мусульман", - заявил спикер ИГ Абу Мухаммед аль-Аднани.
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Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин обвинил власти США в нежелании взаимодействовать с российскими военными в вопросе операции в Сирии.
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