Завершилось голосование на выборах в Сербии

В Сербии в 20:00 по местному времени завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент страны (Народную скупщину) и органы местного самоуправления, сообщает Лента.русо ссылкой на AFP.

За час до закрытия избирательных участков явка на выборах составляла 54,2 процента - значительно меньше, чем на выборах президента страны, прошедших в феврале 2008 года.

Опросы общественного мнения, проведенные до начала голосования, показывали, что примерно равные шансы на победу имеют Сербская радикальная партия, которой руководит Томислав Николич, и коалиция во главе с Демократической партией президента Сербии Бориса Тадича.