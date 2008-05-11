В Сочи открыли памятник Сталину, Рузвельту и Черчиллю

В Сочи (Россия) в воскресенье состоялось торжественное открытие памятника Франклину Рузвельту, Уинстону Черчиллю и Иосифу Сталину, сообщает Газета.ru.

"Мы сделали все, чтобы нанести поражение Германии. Эти три человека сделали победу в войне и спасли мир от ужасов", - заявил на церемонии автор скульптурной композиции израильтянин Франко МАЙСЛЕР.