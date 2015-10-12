В России издание получило предупреждение из-за фото растоптанного в Сирии триколора
Российский новостной сайт Znak.com получил официальное предупреждение Роскомнадзора за скан из Твиттера.
На нем было размещено фото флага РФ, который топчут разгневанные жители Алеппо, возмущенные российским обстрелом, передает Би-би-си.
По заявлению российского надзорного ведомства, иллюстрация изображает группу людей, оскверняющую государственный флаг России, а такое действие является в РФ преступлением.
"Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается публикация информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность", - говорится в сообщении.
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Ссылаясь на 16 статью российского закона о СМИ, Роскомнадзор вынес редакции и учредителю Znak.com предупреждение. По закону, если в течение года средство массовой информации получает такие письменные предупреждения "неоднократно", это может стать основанием для прекращения его деятельности.
В статье от 8 октября говорится о демонстрации, произошедшей в сирийском городе Алеппо после того, как российская авиация нанесла удар по этому городу, находящемуся под контролем оппозиции. О демонстрации, как сказано в тексте, сообщил пользователь Твиттера bangkokdave. Он же и разместил фото, ретвит которого разместил блогер Адагамов - скан его поста и был приведен в публикации Znak.com.