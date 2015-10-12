В России издание получило предупреждение из-за фото растоптанного в Сирии триколора

На нем было размещено фото флага РФ, который топчут разгневанные жители Алеппо, возмущенные российским обстрелом, передает Би-би-си.

По заявлению российского надзорного ведомства, иллюстрация изображает группу людей, оскверняющую государственный флаг России, а такое действие является в РФ преступлением.

"Согласно ч. 6 ст. 10 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещается публикация информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность", - говорится в сообщении.

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Ссылаясь на 16 статью российского закона о СМИ, Роскомнадзор вынес редакции и учредителю Znak.com предупреждение. По закону, если в течение года средство массовой информации получает такие письменные предупреждения "неоднократно", это может стать основанием для прекращения его деятельности.

В статье от 8 октября говорится о демонстрации, произошедшей в сирийском городе Алеппо после того, как российская авиация нанесла удар по этому городу, находящемуся под контролем оппозиции. О демонстрации, как сказано в тексте, сообщил пользователь Твиттера bangkokdave. Он же и разместил фото, ретвит которого разместил блогер Адагамов - скан его поста и был приведен в публикации Znak.com.