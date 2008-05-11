В Сербии проходят внеочередные выборы

В Сербии начались выборы в парламент (Народную скупщину) и местные законодательные органы, сообщает Lenta.ru.

По результатам опросов, примерно равные шансы на победу имеют Сербская радикальная партия, которой руководит Томислав НИКОЛИЧ, и коалиция во главе с Демократической партией президента Сербии Бориса ТАДИЧА.

Парламентские выборы в Сербии являются внеочередными. Они были назначены после отставки премьер-министра Воислава КОШТУНИЦЫ и роспуска правительства в начале марта 2008 года.

Политический кризис в Сербии спровоцировало провозглашение независимости Косово. Сербское правительство раскололось по вопросу отношений с Евросоюзом, после того как большинство стран ЕС признали независимость Косово.

За выборами в Сербии следят около двух тысяч местных наблюдателей, а также представители международных организаций, включая ОБСЕ.