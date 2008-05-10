Ющенко отправляется в Литву, Израиль и Великобританию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 12 мая осуществит государственный визит в Литву.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Главы государства, во время визита состоится встреча Президентов в узком кругу, заседание Совета Президентов Украины и Литвы, а также переговоры Президента Украины с премьер-министром и председателем Сейма Литвы.

В.ЮЩЕНКО посетит музей жертв геноцида и откроет экспозицию о Голодоморе в Украине 1932-33 гг., а также будет принимать участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим в борьбе за независимость Литвы.

13 мая Президент Украины с рабочим визитом посетит Израиль, где примет участие в торжествах по случаю 60-й годовщины основания Государства Израиль.

14-15 мая В.ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Великобританию.

Программой визита предусмотрены переговоры Президента Украины с Премьер-министром Великобритании Гордоном БРАУНОМ и проведение их общей пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО также проведет встречу с лидером Консервативной партии Дэвидом КАМЕРОНОМ.

Также запланирована встреча Президента Украины с ведущими парламентариями Великобритании и его выступление перед членами Палаты Лордов и Палаты Обществ.

Программа визита включает также встречу В.ЮЩЕНКО с Принцем ЭНДРЮ, Герцогом ЙОРКСКИМ в Букингемском дворце.

В Королевском институте международных дел «Четем Хаус» состоится выступление Президента Украины на тему «Прогресс Украины после Оранжевой революции».

Кроме того, в Лондоне В.ЮЩЕНКО будет принимать участие в церемонии открытия выставки, посвященной памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.