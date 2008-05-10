Представители США встретились с президентом Абхазии

Представители госдепартамента США предложили Абхазии свои услуги для снижения напряженности в зоне грузино-абхазского конфликта, во избежание нежелательных эксцессов, сообщил журналистам официальный представитель президента в СМИ Кристиан Бжания после встречи представителей госдепартамента с руководством непризнанной республики.

Заместитель помощника госсекретаря США Мэтью Брайза и посол США в Грузии Джон Тэфт встретились в субботу в Сухуми с президентом Абхазии Сергеем Багапшем и министром иностранных дел Сергеем Шамбой.

"Состоялся очень откровенный обмен мнениями. Порой разговор носил немного жесткий характер, и это, прежде всего, касалось понимания той или иной ситуации сторонами", - сказал журналистам Бжания.

Брайза сообщил на встрече, что правительство США крайне озабочено накалом ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. По словам Брайза, правительство США инициирует начало движения сторону навстречу друг другу для снятия напряженности.

"Американская дипмиссия не внесла никаких конкретных предложений, а, наоборот, интересовалась тем, как абхазская сторона видит разрешение этого конфликта, каково мнение абхазской стороны", - сообщил Кристиан Бжания.

По его словам, президент Абхазии изложил свою позицию по проблеме верхней части Кодорского ущелья, ситуации в Гальском районе в зоне разъединения противоборствующих сторон.

Позиция руководства Абхазии остается неизменной - вывод грузинских войск из Кодорского ущелья и восстановление статус-кво. "В таком случае перспектива возобновления более масштабного всеобъемлющего переговорного процесса очевидна", - цитирует РИА "Новости".