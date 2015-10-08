НАТО может продлить афганскую миссию после событий в Кундузе

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на плановую встречу министров обороны альянса, передает ТАСС.

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Напомним, ВВС США бомбили больницу, принадлежащую международной гуманитарной организации "Врачи без границ", где лечили тех, кто получил ранения за последние несколько дней в боях за Кундуз на севере Афганистана. Погибли 12 сотрудников больницы и 10 пациентов, в том числе трое детей.

В свою очередь "Врачи без границ" считают авиаудар военным преступлением. Услышав заявление Кэмпбелла, представители организации выступили со следующим заявлением: "Факт есть факт: эти бомбы сбрасывали американцы. США разбомбили огромную больницу, полную раненых пациентов и сотрудников организации "Врачи без границ". Этому ужасному нападению нет оправдания".