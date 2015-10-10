Правительства США и пяти стран Евросоюза поддержали объединенное правительство Ливии

"Мы призываем всех ливийцев, представителей народа, политических партий, муниципалитетов и гражданского общества поддержать это историческое соглашение и позволить правительству национального единства служить стране. Тратить время больше нельзя", - говорится в совместном заявлении стран, передает Русская служба ВВС.

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При этом авторы документа предупреждают, что задержки в формировании правительства национального единства "будут содействовать террористам, ищущим преимущество в беспорядке". В Ливии действуют боевики "Исламского государства" - организации, признанной многими странами террористической.

9 октября ООН представила состав ливийского правительства национального единства. Новый орган Ливии возглавит член триполитанского правительства Фаиз Сарадж.

Эксперты называют это решение важным шагом на пути преодоления хаоса, в который погрузилась Ливия после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Соглашение будет теперь рассмотрено в обоих парламентах, которые должны его ратифицировать.