У берегов Ливии спасли почти 2 тысячи мигрантов
08:22, 06 октября 2015Мир
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Силами судов из Италии, Великобритании и Ирландии у берегов Ливии были спасены более 1,8 тыс. мигрантов, передает AFP со ссылкой на итальянскую береговую охрану.
REUTERS
За шесть спасательных операций на берег были доставлены 1830 человек, которые размещались на четырех катерах и двух резиновых лодках, цитирует издание Росбалт.
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Отмечается, что с 7 октября у действующих в регионе кораблей Евросоюза появятся новые полномочия для борьбы с контрабандистами, позволяющие захватывать суда, предположительно используемые для доставки беженцев.
Ранее сообщалось, что Турция и Греция будут патрулировать часть Эгейского моря для остановки потока мигрантов.
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