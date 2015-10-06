У берегов Ливии спасли почти 2 тысячи мигрантов

За шесть спасательных операций на берег были доставлены 1830 человек, которые размещались на четырех катерах и двух резиновых лодках, цитирует издание Росбалт.

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Отмечается, что с 7 октября у действующих в регионе кораблей Евросоюза появятся новые полномочия для борьбы с контрабандистами, позволяющие захватывать суда, предположительно используемые для доставки беженцев.

Ранее сообщалось, что Турция и Греция будут патрулировать часть Эгейского моря для остановки потока мигрантов.