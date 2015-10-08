Вашингтон и Варшава подписали соглашение о размещении баз тяжелой военной техники США

Об этом сообщает «Радио Польша».

Польская сторона предоставила к использованию территорию и объекты, принадлежащие авиационной базе в Ласке, Центру обучения сухопутных войск в Дравско-Поморском, военным комплексам в Сквежине, Цеханове и Хощно.

Министр обороны Польши сообщил, что стороны продолжат переговоры по логистическим деталям соглашения.

«Соглашение дает американской стороне возможность создавать базы техники в Польше и тем самым усиливать союзническое присутствие и увеличивать уровень безопасности в Польше и регионе», - говорится в сообщении министерства обороны Польши.

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Ранее в Минобороны России заявили, что будут адекватно отвечать на размещение тяжелого вооружения НАТО и США в Восточной Европе и странах Балтики.

Представители США сообщали о планах разместить тяжелую военную технику на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, Болгарии и, возможно, Венгрии.