Вашингтон и Варшава подписали соглашение о размещении баз тяжелой военной техники США
Польша и США подписали соглашение, которое определяет размещение складов американской тяжелой военной техники на территории Польши.
Об этом сообщает «Радио Польша».
Польская сторона предоставила к использованию территорию и объекты, принадлежащие авиационной базе в Ласке, Центру обучения сухопутных войск в Дравско-Поморском, военным комплексам в Сквежине, Цеханове и Хощно.
Министр обороны Польши сообщил, что стороны продолжат переговоры по логистическим деталям соглашения.
«Соглашение дает американской стороне возможность создавать базы техники в Польше и тем самым усиливать союзническое присутствие и увеличивать уровень безопасности в Польше и регионе», - говорится в сообщении министерства обороны Польши.
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Ранее в Минобороны России заявили, что будут адекватно отвечать на размещение тяжелого вооружения НАТО и США в Восточной Европе и странах Балтики.
Представители США сообщали о планах разместить тяжелую военную технику на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии, Болгарии и, возможно, Венгрии.