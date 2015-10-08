Патриарх Кирилл говорит, что от войны в Сирии зависит благополучие России

"Совсем рядом, у границ наших, идет война, от результатов которой зависит, в том числе, и благополучие России. Иногда самые опасные и страшные кровопролития начинались далеко за пределами Родины нашей, а потом получалось так, что мы несли самые тяжелые последствия тех войн", - сказал предстоятель РПЦ, сообщает РИА Новости.

По его словам,"сегодняшняя война, которая идет за южными пределами России, может обернуться большой войной, если не будет остановлена прямо сейчас".

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"Мы молимся преподобному Сергию, чтобы он помог приостановить кровопролитие и, главное, отодвинуть опасность от нашего отечества, помог нам осознать важность переживаемого момента и преодолеть наши бедствия, невзгоды, конфликты и разделения, которые ослабляют жизнь народа" - сказал патриарх Кирилл.

Напомним, РФ продолжает поддерживать действующего сирийского президента Башара Асада. Правительственные войска Сирии проводили наземные операции при поддержке авиации РФ. В Госдепартаменте США сообщили, что менее 10% ударов российской авиации было направлено на позиции ИГИЛ, чаще под удары попадают повстанцы против режима Асада.