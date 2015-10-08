В посольстве Украины в Турции произошел пожар - СМИ

В посольстве Украины в Турции вечером 7 октября произошел пожар.

Об этом сообщает местное издание Cihan. Пожар вспыхнул в 21:30 в рабочем кабинете на втором этаже 4-этажного здания посольства Украины в Анкаре. На место происшествия по вызову прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter