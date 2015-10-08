В посольстве Украины в Турции произошел пожар - СМИ
01:35, 08 октября 2015Мир
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В посольстве Украины в Турции вечером 7 октября произошел пожар.
В посольстве Украины в Турции произошел пожар / cihan.com.tr
Об этом сообщает местное издание Cihan.
Пожар вспыхнул в 21:30 в рабочем кабинете на втором этаже 4-этажного здания посольства Украины в Анкаре.
На место происшествия по вызову прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.
Пожар вспыхнул в рабочем кабинете на втором этаже / cihan.com.tr
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