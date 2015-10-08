В посольстве Украины в Турции произошел пожар - СМИ

01:35, 08 октября 2015
Мир
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В посольстве Украины в Турции вечером 7 октября произошел пожар.

cihan.com.tr

Об этом сообщает местное издание Cihan.

Пожар вспыхнул в 21:30 в рабочем кабинете на втором этаже 4-этажного здания посольства Украины в Анкаре.

На место происшествия по вызову прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание.

cihan.com.tr

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