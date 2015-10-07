Кадыров думает, что Геращенко может быть вербовщиком ИГИЛ

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что советник главы МВД Украины Антон Геращенко, предложивший публиковать персональные данные российских военных в Сирии, может быть связан с группировкой "Исламское государство" (ИГ), передает ТАСС.

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"Были сообщения, из которых следует, что Геращенко может быть причастен к вербовке молодежи в эту террористическую организацию. В любом случае мы не намерены оставлять без внимания угрозы в адрес наших летчиков. И ответ будет чувствительным. Для этого есть все силы и средства", - сказал Кадыров журналистам в Грозном.

Он также выразил уверенность, что на высказывания Геращенко "обратят внимание и сыновья тех, кто был расстрелян или сожжен террористами в Сирии".