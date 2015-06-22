ЕС решил бороться с контрабандистами в Средиземном море военными методами

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство KNA.

Первая стадия операции будет включать использование судов, беспилотных летательных аппаратов и самолетов для сбора информации о путях, по которым преступники переправляют людей по Средиземному морю в Европу, заявила верховная представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини. Вторая и третья стадия операции предусматривают конфискацию и уничтожение кораблей.

Читайте такжеНа дрейфующем в Андаманском море судне от голода погибли мигранты

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия будет работать над стабилизацией ситуации в Ливии. По его словам, без стабильности в этой стране невозможен серьезный прогресс в вопросе беженцев из Северной Африки и Ближнего Востока. В последнее время в основном именно мигранты из Сирии и Ирака пытаются попасть в Европу, отметил министр.

Штайнмайер также заявил, что спасательные программы идут полным ходом, каждый день людей спасают от гибели в море. Штайнмайер сообщил, что министры ЕС уже согласились поддержать управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Турции и Греции, выделив полмиллиона евро для каждой страны.