Террористы-смертники устроили взрыв недалеко от посольства России в Кабуле

Два взрыва прогремели в центре Кабула в районе дворца Дар уль-Аман, где находятся парламент страны и посольство России, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

По предварительным данным, целью террористов-смертников стал дом племенного вождя и одного из советников президента Афганистана, а также бывшего губернатора провинции Гельменд.

Читайте такжеВ Афганистане разбомбили больницу "Врачей без границ"

По данным агентства Пажвак, ответственность за взрыв взяли на себя боевики движения "Талибан".

При этом в посольстве РФ в Кабуле РИА Новости сообщили, что взрыва не слышали.

После взрывов в районе завязалась перестрелка. В ряде зданий отключено электричество, из них эвакуируются жители. Данных о жертвах и пострадавших в результате взрывов пока нет.