В Кабуле прогремел третий за день взрыв - BBC
В Кабуле прогремел третий по счету взрыв за минувшие сутки: вечером в пятницу взрыв произошел неподалеку от международного аэропорта в районе Касаба.
Целью нападавших, по предварительной информации афганской полиции, могли быть военные базы международных сил содействия безопасности и правительственные здания, расположенные в этом районе, передает BBC Украина.
После взрыва, как сообщает агентство Reuters, произошла перестрелка, в воздух подняли военные самолеты НАТО.
Ранее взрыв прогремел возле полицейской академии в афганской столице: жертвами смертника стали по меньшей мере 20 человек.
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Также в пятницу в Кабуле министерства обороны взорвался автомобиль, в результате чего погибли 15 человек, еще около 400 получили ранения.
Ответственность за эти два нападения взяло на себя экстремистское движение "Талибан".