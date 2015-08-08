В Кабуле прогремел третий за день взрыв - BBC

Целью нападавших, по предварительной информации афганской полиции, могли быть военные базы международных сил содействия безопасности и правительственные здания, расположенные в этом районе, передает BBC Украина.

После взрыва, как сообщает агентство Reuters, произошла перестрелка, в воздух подняли военные самолеты НАТО.

Ранее взрыв прогремел возле полицейской академии в афганской столице: жертвами смертника стали по меньшей мере 20 человек.

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Также в пятницу в Кабуле министерства обороны взорвался автомобиль, в результате чего погибли 15 человек, еще около 400 получили ранения.

Ответственность за эти два нападения взяло на себя экстремистское движение "Талибан".