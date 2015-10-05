В Гватемале число жертв оползня превысило 130 человек

Как передает ТАСС, об этом сообщили представители власти. Судьба еще 300 человек остается неизвестной.

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В ночь на 2 октября размытый ливнями склон холма высотой несколько десятков метров обрушился на поселок Камбрай в муниципалитете Санта-Катарина-Пинула. Найти выживших удалось только в первые сутки после трагедии, были спасены в общей сложности 34 человека.

Спасателям сейчас удалось добраться до жилых домов, погребенных под многометровым слоем земли. На месте трагедии работают около 30 единиц техники. Ситуация осложнилась из-за ухудшившихся погодных условий.