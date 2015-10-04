Асад допустил возможность ухода с поста президента Сирии
16:47, 04 октября 2015Мир
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Асад допустил возможность ухода с президентского поста.
REUTERS
Сирийский президент Башар Асад заявил, что уйдет в отставку, если это поможет разрешить конфликт в стране.
Об этом он сказал иранским СМИ.
"Если моя отставка разрешит кризис в Сирии, я не буду медлить с данным решением", - заявил он.
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Кроме того, президент Сирии отметил, что власти его страны требуют от западных лидеров, чтобы те рассказали своим народам "правду".
Ранее Путин заявлял, что президент Сирии Башар Аль-Асад готов провести внеочередные парламентские выборы и может поделиться властью со "здоровой" оппозицией.
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