Асад допустил возможность ухода с поста президента Сирии

Сирийский президент Башар Асад заявил, что уйдет в отставку, если это поможет разрешить конфликт в стране.

Об этом он сказал иранским СМИ.

"Если моя отставка разрешит кризис в Сирии, я не буду медлить с данным решением", - заявил он.

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Кроме того, президент Сирии отметил, что власти его страны требуют от западных лидеров, чтобы те рассказали своим народам "правду".

Ранее Путин заявлял, что президент Сирии Башар Аль-Асад готов провести внеочередные парламентские выборы и может поделиться властью со "здоровой" оппозицией.