Медведев уверяет, что Россия воюет в Сирии не из-за оружия или газопровода Катара

У России нет глобальных экономических интересов в Сирии, предположения о том, что операция ВКС РФ в этой стране якобы преследует экономические цели — конспирология или пропаганда, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

"Что же касается экономической стороны. Понимаете, конечно, у нас есть экономические отношения и с Сирией и с другими арабскими странами, но как бы это сказать попроще. У нас нет каких-то глобальных интересов экономических в Сирии", — сказал премьер в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым".

"Да, мы поставляем туда оружие, но это тоже не фантастические суммы, это могут быть сотни, миллионы долларов. А вы знаете, весь портфель наших заказов, он составляет 15 миллиардов долларов. То есть, иными словами у нас нет каких-то сверхъестественных экономических интересов", — добавил Медведев.

Глава правительства РФ назвал "прекрасным конспирологическим сюжетом" все предположения о том, что Россия якобы защищает рынок сбыта для своего оружия, или же якобы хочет не допустить, чтобы Катар дотянул газопровод до Средиземного моря, и проводит операцию, в том числе, и из этих соображений.

"Да, это все конспирология, либо пропаганда, которая, естественно, используется в таких ситуациях целым рядом других государств", — сказал Медведев.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин внес в Совет федерации предложение об использовании вооруженных сил за пределами территории России.

30 сентября, Совет федерации РФ дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии. В тот же день российские военно-воздушные силы нанесли первый удар в Сирии.