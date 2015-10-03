Германия празднует 25-ю годовщину объединения

3 октября Германия отмечает юбилейную 25-ю годовщину объединения. Центром нынешних торжеств станет Старая опера в Франкфурте-на-Майне, пишет «Немецкая волна».

Еще в пятницу во Франкфурте-на-Майне начались празднования. В воскресенье здесь ожидают более миллиона посетителей. Они смогут принять участие в более чем 300 мероприятиях вдоль набережной Майну, где 16 федеральных земель представят свое культурное и кулинарное разнообразие.

В начале празднований премьер-министр правительства федеральной земли Гессен Фолькер Боуфье назвал объединение Германии "чудом". "25 лет назад преодолено диктатуру, стену и колючую проволоку. И это без единого выстрела", - подчеркнул действующий председатель Бундесрата. Так повелось, что главный праздник представляет именно та федеральная земля, представитель которой возглавляет Бундесрат. Впрочем, празднуют теперь и в Берлине, так же как и в других городах.

Среди тех, кто поздравил немцев с 25-летием объединения был и глава Госдепартамента США Джон Керри. По его словам: "Своими действиями ради демократии, прав человека и благосостояния сегодняшняя объединенная Германия вдохновляет людей во всем мире ", - заявил Керри.