Арестованная президент ОПЭК выпущена под залог - СМИ

Об этом в субботу, 3 октября, сообщил панафриканский телеканал TVC News со ссылкой на информацию из лондонского полицейского участка Charring Cross, передает Лента.ру.

У Элисон-Мадуэке был изъят паспорт, чтобы она не могла покинуть Великобританию.

Ранее УНИАН сообщал, что президента ОПЭК, экс-министра нефтяной промышленности Нигерии Дизани Элисон-Мадуэке арестована в Лондоне по подозрению в коррупции.