Арестованная президент ОПЭК выпущена под залог - СМИ
03:53, 03 октября 2015Мир
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Президент ОПЭК Дизани Элисон-Мадуэке, арестованная 2 октября в Лондоне, выпущена под залог.
REUTERS
Об этом в субботу, 3 октября, сообщил панафриканский телеканал TVC News со ссылкой на информацию из лондонского полицейского участка Charring Cross, передает Лента.ру.
У Элисон-Мадуэке был изъят паспорт, чтобы она не могла покинуть Великобританию.
Ранее УНИАН сообщал, что президента ОПЭК, экс-министра нефтяной промышленности Нигерии Дизани Элисон-Мадуэке арестована в Лондоне по подозрению в коррупции.
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