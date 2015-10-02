Стрелок, убивший 13 человек в американском колледже, хотел прославиться в прессе

Генеральный прокурор штата Эллен Розенблюм сообщила, что 13 человек были убиты и 20 ранены. Ранее поступали противоречивые данные о количестве погибших и раненых, передает Reuters.

На месте преступления обнаружены три пистолета и винтовка, которые, предположительно, принадлежали стрелку, рассказал CNN представитель правоохранительных органов.

По данным источников CNN, близких к расследованию, представители властей изучают переписку на одном из форумов между предполагаемым стрелком и другими участниками.

Отмечается, что накануне, в среду ночью, убийца сообщил о своих планах совершить стрельбу. Некоторые участники форума подначивали его к этому, давали советы как это лучше сделать и какое оружие использовать.

При этом, другие форумчане называли предполагаемого стрелка "жалким неудачником".

Отмечается, что в своем сообщении предполагаемый убийца написал: "Это мой единственный шанс попасть на полосы газет. Я так ничтожен".

Как сообщал УНИАН ранее, около 15 человек погибли, более 20 получили ранения в результате стрельбы на территории колледжа в американском городе Роузбург, Орегон.