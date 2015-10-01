Около 15 человек погибли в результате стрельбы в американском колледже
22:16, 01 октября 2015Мир
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Около 15 человек погибли, более 20 получили ранения в результате стрельбы на территории колледжа в американском городе Роузбург, Орегон.
Около 15 человек погибли в результате стрельбы в колледже / twitter.com/MikeSullPhoto
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Сообщение о происшествии поступило в полицию в 10:40 по местному времени. Отмечается, что подозреваемый задержан, его личность пока не установлена.
Пресс-секретарь департамента шерифа округа Дуглас подтвердил Reuters, что была стрельба в студенческом городке колледжа Umpqua, однако подробностей не назвал.
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