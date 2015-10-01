Около 15 человек погибли в результате стрельбы в американском колледже

22:16, 01 октября 2015
Мир
4853 0

Около 15 человек погибли, более 20 получили ранения в результате стрельбы на территории колледжа в американском городе Роузбург, Орегон.

twitter.com/MikeSullPhoto

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 10:40 по местному времени. Отмечается, что подозреваемый задержан, его личность пока не установлена.

Пресс-секретарь департамента шерифа округа Дуглас подтвердил Reuters, что была стрельба в студенческом городке колледжа Umpqua, однако подробностей не назвал.

Читайте такжеСМИ: в Барселоне ученик застрелил учительницу из арбалета

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter