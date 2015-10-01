Около 15 человек погибли в результате стрельбы в американском колледже

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 10:40 по местному времени. Отмечается, что подозреваемый задержан, его личность пока не установлена.

Пресс-секретарь департамента шерифа округа Дуглас подтвердил Reuters, что была стрельба в студенческом городке колледжа Umpqua, однако подробностей не назвал.

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