Появились фото и спутниковые снимки последствий ударов российской авиации в Сирии

Отмечается, что авиация России наносила удары с воздуха по провинциям Хомс, Хама и Идлиб.

Кроме того, возле Идлиба Россия обстреляла базу сирийских повстанцев "Ахрар аш-Шам". На снимках можно увидеть их горящую военную технику.

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Также Reuters показало спутниковые снимки, на которых видны последствия авиаударов военно-космических сил России.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что после вчерашних обстрелов с воздуха Россия опять применила авиацию и нанесла серию мощных авиаударов в Сирии в районах Ахрар аль-Шам и Джиср-аш-Шугур.

Также стало известно о том, что в Сирии армия Асада совместно с союзниками готовит наземную операцию.