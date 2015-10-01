Появились фото и спутниковые снимки последствий ударов российской авиации в Сирии
17:29, 01 октября 2015Мир
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Агентство Reuters показало фотографии последствий обстрела российской авиацией провинций Сирии.
Отмечается, что авиация России наносила удары с воздуха по провинциям Хомс, Хама и Идлиб.
Кроме того, возле Идлиба Россия обстреляла базу сирийских повстанцев "Ахрар аш-Шам". На снимках можно увидеть их горящую военную технику.
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Также Reuters показало спутниковые снимки, на которых видны последствия авиаударов военно-космических сил России.
Ранее сегодня УНИАН сообщал, что после вчерашних обстрелов с воздуха Россия опять применила авиацию и нанесла серию мощных авиаударов в Сирии в районах Ахрар аль-Шам и Джиср-аш-Шугур.
Также стало известно о том, что в Сирии армия Асада совместно с союзниками готовит наземную операцию.
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