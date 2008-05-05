Ураган в Мьянме: 4 тысячи погибших и почти 3 тысячи пропавших без вести

Почти 4 тыс. человек погибли и тысячи считаются пропавшими без вести в районах Мьянмы, пострадавших от разрушительного циклона "Наргис".

Как передает Рейтер, об этом сообщило сегодня государственное телевидение страны.

"Число подтвержденных жертв циклона составляет 3934 человек... Еще 2879 человек остаются пропавшими без вести", - сообщило ТВ.

Ранее сообщалось лишь о 351 погибшем, однако власти ожидали роста количества жертв.

Больше других от циклона пострадали населенные пункты, располагающиеся в дельте реки Иравади, где выращивается основная часть риса Мьянмы.

Как сообщалось, тропический циклон "Наргис" пронесся над обширными регионами Нижней и Центральной Бирмы в минувшую субботу, 3 мая.