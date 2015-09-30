Керри заявил Лаврову, что авиаудары России не способствуют урегулированию конфликта в Сирии

Об этом сообщает Agence France-Press со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает LB.ua.

По словам собеседника агентства, Керри заявил, что атаки российской авиации "идут вразрез с заявленными усилиями по прекращению конфликта и не полезны для этих усилий".

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В МИД РФ сообщили, что Лавров говорил с Керри по телефону. Они обсудили сирийскую проблематику в свете решения России оказать помощь правительству Сирии в борьбе с террористами.

Ранее УНИАН сообщал, что Совет Федерации дал согласие на использование военно-воздушных сил (ВВС) России на территории Сирии. Отмечается, что президент Сирии Башар Асад обратился к Владимиру Путину с просьбой об оказании военной помощи. Источники в Кремле уверяют, что речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил, использование военнослужащих на земле исключено.

Сегодня Россия нанесла свой первый авиаудар в Сирии недалеко от города Хомс.