Саудовская Аравия пригрозила президенту Сирии Асаду свержением

Выступая перед журналистами в Нью-Йорке, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что у Башара Асада есть только два варианта: уйти добровольно или дождаться военной операции по его свержению, передает Би-би-си.

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Министр не уточнил, каким образом сам Эр-Рияд намерен участвовать в такой операции, и не привел о ней никаких подробностей, отметив только, что такой вариант смены власти в Сирии будет значительно более длительным и затратным.

Адель аль-Джубейр подчеркнул, что не видит у Башара Асада политического будущего и отверг призывы России сформировать совместно с действующими властями Сирии широкую коалицию для борьбы с "Исламским государством".

С таким призывом 28 сентября выступил с трибуны на Генассамблее ООН в Нью-Йорке российский президент Владимир Путин. В то же время президент США Барак Обама назвал Башара Асада диктатором, уничтожавшим собственный народ, и отверг возможность сотрудничества с ним.

По данным американских журналистов, президенты подняли эту тему и на личных переговорах, последовавших за выступлениями с трибуны. В итоге им так и не удалось договориться о судьбе Башара Асада.