Путин назвал условия выдвижения на четвертый президентский срок

Президент России Владимир Путин заявил, что решит, оставаться ли на новый президентский срок, в зависимости от ситуации в стране, в мире и его собственных настроений.

Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Чарли Роузу, полную версию которого опубликовала во вторник, 29 сентября, пресс-служба Кремля.

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"Как долго, зависит от обстоятельств. Безусловно, есть правила, предусмотренные Конституцией, и они точно не будут нарушены с моей стороны. Но я и не уверен, что я должен полностью воспользоваться этими конституционными правами. Это уже будет зависеть от конкретной ситуации в стране, в мире и от моих собственных настроений", - сказал Путин.

Также президент РФ подчеркнул, что Россия нуждается в "справедливом руководителе, который действует в рамках своих полномочий, в рамках закона и в интересах подавляющего большинства общества", а не просто в человеке с "диктаторскими замашками".