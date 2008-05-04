Главный Олимпийский дворец в Сочи собираются строить на месте кладбища

В Сочи проходит санкционированный митинг против изъятия земель и сноса домов под строительство объектов для Олимпиады 2014 года, сообщает «Росбалт». На митинг собрались более двухсот жителей Имеретинской долины, где власти планируют снести 120 из 170 домов поселка вместе с кладбищем, открытым в 1909 году, на месте которого планируется построить главный олимпийский дворец.

Место, где проходит митинг, оцеплено милицией. Митингующие развернули плакаты «Мы не хотим быть бомжами» и «Сочи – для сочинцев». Жители грозят, что в случае принятия решения об изъятии их земель, они продолжат протесты и акции неповиновения.

Напомним, в среду во время визита координационной комиссии Международного Олимпийского комитета (МОК) в Имеретинскую долину произошло столкновение местных жителей с милицией. Несколько десятков человек, в основном, староверов, попытались прорваться членам комиссии, чтобы вручить петиции против сноса своих домов и родового кладбища.

В результате, как сообщает издание, милиция стала избивать людей дубинками, отбирать плакаты и вытеснять на расположенное поблизости кладбище. В результате столкновения ранения получили восемь человек, также пострадали несколько могил.

Полит.ру