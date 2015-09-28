Обама согласен сотрудничать с Путиным по Сирии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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Он отметил, что ситуация в Сирии «не вернется к довоенному статус-кво».

«Асад отреагировал на мирные манифестации путем репрессий и убийств», - заявил Обама.

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По его словам, реализм требует того, чтобы в Сирии было создано переходное правительство.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Пентагона заявил, что победа над боевиками "Исламского государства" в Сирии является приоритетом, однако эта цель должна сопровождаться усилиями, направленными на политическую трансформацию в Дамаске. Для США этот политический аспект означает уход президента Сирии Башара Асада, в США считают, чтоадминистрация Асада поддерживает "Исламское государство".

Россия, в свою очередь, является одним из самых верных союзников Асада. Москва уже направила 200 морских пехотинцев и других военных в Сирию, а также военных советников, танки, вертолеты и другую технику. Москва также доставила в Сирию модульные дома, в которых могут разместиться до 2 тыс. солдат.