Цукерберг хочет обеспечить беженцев интернетом

Благодаря этому беженцы смогут получить лучший доступ к помощи и поддерживать свои семейные связи, сказал Цукерберг в выступлении на форуме ООН в Нью-Йорке, сообщает BBC Украина.

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Он также сказал, что Facebook присоединится к новой кампании, направленной на то, чтобы в течение пяти лет интернет стал доступным для всех людей на планете.

Среди других известных людей, которые также присоединились к этой кампании, - рок-звезда Боно, актриса Шарлиз Терон, предприниматели Билл Гейтс и Ричард Брэнсон и сооснователь Википедии Джимми Уэйлс.

Доступ к интернету сейчас имеют примерно три миллиарда людей во всем мире, и целью этой кампании является сделать его доступным еще для четырех миллиардов.