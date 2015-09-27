Цукерберг хочет обеспечить беженцев интернетом
Основатель Facebook Марк Цукерберг планирует помочь установить интернет в лагерях для беженцев.
Благодаря этому беженцы смогут получить лучший доступ к помощи и поддерживать свои семейные связи, сказал Цукерберг в выступлении на форуме ООН в Нью-Йорке, сообщает BBC Украина.
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Он также сказал, что Facebook присоединится к новой кампании, направленной на то, чтобы в течение пяти лет интернет стал доступным для всех людей на планете.
Среди других известных людей, которые также присоединились к этой кампании, - рок-звезда Боно, актриса Шарлиз Терон, предприниматели Билл Гейтс и Ричард Брэнсон и сооснователь Википедии Джимми Уэйлс.
Доступ к интернету сейчас имеют примерно три миллиарда людей во всем мире, и целью этой кампании является сделать его доступным еще для четырех миллиардов.