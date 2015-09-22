Эр-Рияд выразил недовольство присутствием России в Сирии

Такую точку зрения высказали информагентству высокопоставленные чиновники ОАЭ и Саудовской Аравии, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр охарактеризовал российские действия словом «эскалация». Он поддержал официальную позицию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая состоит в том, что политическое решение сирийского конфликта должно происходить «без любого внешнего вмешательства».

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Информагентство отмечает, что такая формулировка явно намекает на Иран и Россию.

«Мы не знаем всех подробностей о степени вовлеченности России и ее роли в Сирии. Но последние события лишь усложняют ситуацию и делают разрешение конфликта более трудным», — рассказал информагентству анонимный источник в правящих кругах ОАЭ.

Reuters добавляет, что остается неясным, хотят ли арабские страны вовлечения финансируемых ими групп в боевые действия против российских сил. Аль-Джубейр отмечает, что «сирийская оппозиция воюет все успешнее», и потому «военное решение конфликта все еще возможно». В любом случае, они не видят Башара Асада президентом страны.

Как сообщал УНИАН ранее, в районе сирийского аэродрома в Латакии находятся российские военные, которые, по утверждению РФ, привлечены к охране и восстановлению взлетной полосы для доставки военных грузов.