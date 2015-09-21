В Непале в ходе акций протеста погибли 40 человек (фото, видео)

В частности, протесты были вызваны разделением 30-миллионного населения Непала на семь подведомственных столице провинций. Как говорят эксперты, данное административное деление не учитывает этнической структуры страны, и некоторые народности Непала не будут представлены в парламенте, передает ZN.UA.

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Сообщается, что в результате столкновений демонстрантов с полицией погибли более 40 человек, среди которых были двое детей.

Больше всего недовольны этнические меньшинства мадхеси и тару, которые проживают на южных равнинах Непала на границе с Индией.

Новая конституция является завершающим этапом в мирном процессе, который начался в 2006 году когда маоисты сложили оружие после десятилетней гражданской войны, а взамен они получили места в парламенте.