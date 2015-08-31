BBC: В Непале провели гей-парад

Они требуют закрепить права представителей ЛГБТ-сообщества в конституции, сообщает BBC Украина.

В красочной акции с танцами на улицах города присоединились сотни людей.

Среди прочего они требуют законодательного закрепления права на однополый брак, на усыновление детей гей-парами, права на покупку совместной собственности и возможность получать имущество в наследство.

В то время, как гомосексуальность остается преступлением во многих странах юга Азии, Непал декриминализировал это явление в 2007 году.

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В этом году в стране разрешили указывали "другой" пол в паспорте для тех, кто не идентифицирует себя ни с мужчинами, ни с женщинами.

Однако есть нарекания на то, что эти паспорта сложно получить.

На протяжении последних недель в Непале состоялся ряд протестов против проекта новой конституции страны.

В частности, представители этнических меньшинств утверждают, что основной закон, который должен поделить страну на семь федеральных штатов, юудет дискриминировать их и не предоставляет достаточной автономии.