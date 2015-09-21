Немецкие истребители патрулируют небо над Балтикой с полным боекомплектом

Как заявил агентству dpa генеральный инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Карл Мюлльнер, вооружение самолетов "не является средством для эскалации" и служит для того, чтобы встретить потенциального противника на равных, передает Deutsche Welle.

По словам Мюлльнера, оно также необходимо для "мотивации солдат", выполняющих задачи в воздухе над Балтикой.

Ранее немецкие ВВС уже участвовали в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии. Однако с сентября по декабрь 2014 года вылеты производились без полного боекомплекта. Как объяснил Мюлльнер, такое решение было принято на политическом уровне, чтобы не провоцировать эскалацию конфликта с российскими вооруженными силами.

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С момента аннексии Крыма страны Балтии не раз заявляли о своей уязвимости перед агрессивной политикой России. В связи с этим НАТО усилила патрулирование воздушного пространства своих балтийских союзников.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября издание Foreign Policy написало, что в Пентагоне рассматривают страны Балтии как наиболее вероятный объект российской агрессии.