В Греции начались досрочные парламентские выборы

Избирательные участки будут работать до 19.00. Основная борьба развернется между находящейся сейчас у власти левой партией "Сириза" и консервативной "Новой демократией", лидером которой выступает бывший министр обороны Вангелис Меймаракис, передает Би-би-си.

Читайте такжеОпросы: партия Ципраса теряет популярность в ГрецииО проведении досрочных выборов было объявлено после отставки премьер-министра Алексиса Ципраса.

В августе он подписал соглашение с международными кредиторами, предусматривающее предоставление Греции финансовой помощи в обмен на проведение жестких экономических реформ.

Многие депутаты, однако, выступили против сделки и "Сириза" оказалась на грани раскола.

В голосовании в воскресенье примут участие более 9,8 млн греков.