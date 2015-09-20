Роналду вышел на матч с "Гранадой" с сыном сирийского мигранта

На матч между "Реалом" и "Гранадой" нападающий мадридского клуба Криштиану Роналду вышел вместе с семилетним ребенком сирийских мигрантов, отцу которого ранее подставила подножку венгерская журналистка, сообщает РБК.

"О беженце Осаме Мохсене и его сыне Саиде ведущие мировые СМИ заговорили после того, как были опубликованы кадры видеозаписи из Венгрии, когда оператор Петра Лазло подставила подножку мужчине, убегающему от полиции с ребенком на руках. Это был Мохсен с сыном. Как оказалось, у себя на родине он тренировал клубы высшего дивизиона", - говорится в сообщении.

Запись вызвала большой резонанс, после этого случая Мохсену предложили работать в спортивной школе CENAFE (Официальная школа тренеров по футболу и мини-футболу). Кроме того, Мохсену будут оплачивать жилье, пока он не сможет делать этого сам, а детям помогут подобрать школу и курсы испанского языка.

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Отец с сыном посетили тренировку игроков клуба, встретились с игроками и тренерами команды. После чего Роналду вышел на матч вместе с Саидом.