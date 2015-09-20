Тысячи людей выйдут на улицы Стамбула с лозунгами против терроризма

Количество людей на акции даст представление об уровне народной поддержки Реджепа Тайипа Эрдогана в его борьбе против боевиков из "Рабочей партии Курдистана", передает радио "Свобода".

Читайте такжеТурция нанесла авиаудары по позициям курдов на востоке страны и в Ираке"Партия справедливости и развития" Реджепа Тайипа Эрдогана сейчас стремится вернуть симпатии электората, потерянные во время выборов в июне, когда его партия лишилась большинства и была вынуждена пойти на коалиционные переговоры, которые в конечном итоге закончились неудачей – на 1 ноября назначены новые выборы.

Аналитики говорят, что воздушные удары по боевикам-курдам связаны как раз с избирательными неудачами партии Реджепа Тайипа Эрдогана.