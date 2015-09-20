Канада ускорит процесс приема беженцев из Сирии

По словам министра по делам иммиграции Криса Александера, миграционная служба приложит все усилия, чтобы рассмотреть большинство прошений за полгода, передает Би-би-си.

Читайте такжеВласти США намереваются увеличить прием сирийских беженцевКак утверждает Крис Александер, к концу этого года в Канаду прибудут тысячи сирийцев.

Гражданский конфликт в Сирии, длящийся уже 4 года, заставил миллионы людей бежать в соседние Турцию и Ливан. Многие из этих людей устремляются дальше - в Европу или Америку.

В Евросоюзе, куда бежали десятки тысяч сирийцев, главы МВД входящих в него стран во вторник проведут экстренное заседание, в ходе которого вновь попытаются договориться о распределении мигрантов по системе квот.