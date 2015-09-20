Греция проведет досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы - уже пятые по счету в Греции за шесть лет - были объявлены в августе, после того как в отставку ушел премьер-министр Алексис Ципрас, сообщает ВВС.

"Популярность лидера "Сиризы" резко упала, когда он согласился на сделку с международными кредиторами о новом пакете финансовой помощи. Условия соглашения включали меры жесткой экономии, против которых изначально выступала "Сириза", - говорится в сообщении.

Греция находится в глубоком финансовом кризисе, и победителю этих выборов придется проводить дальнейшие суровые экономические реформы.

Лидер "Новой демократии" Вангелис Меймаракис назвал нахождение Ципраса у власти "экспериментом, который дорого обошелся" стране.

"Я боюсь, что если выберут "Сиризу"... страна вскоре снова столкнется с необходимостью новых выборов, а это будет катастрофа", - сказал он.

Аналитики отмечают, что напряженная борьба также развернется за третье место - между социалистической партией "Пасок" и ультраправой "Золотая заря".

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По словам экспертов, миграционный кризис может значительно увеличить число сторонников "Золотой зари", которая резко выступает против иммиграции.